台積電、資安院簽MOU 提升半導體產業供應鏈資安韌性

台積電資訊安全長暨企業策略發展資深副總經理林錦坤表示，隨著 AI 發展及資訊技術創新，企業面臨更多未知挑戰，台積電將持續深化資訊保護機制，並與供應商合作提升資安防護韌性，保障合作夥伴利益及公司競爭力。

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國家資通安全研究院院長何全德指出，半導體為台灣重要戰略產業，此次與台積電策略結盟，不僅借重其資安防護經驗，更要以其供應鏈資安管理為基礎，建立更完整的供應鏈資安防護體系。