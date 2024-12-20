資安股新兵報到 創泓科技訂單能見度高 處雙位數成長

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-20 09:47

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資安整合服務商創泓科技 (7714-TW) 預計明年 1 月掛牌掛牌，董事長黃健寧表示，隨著雲端運算、物聯網和 5G 技術的快速發展，資安解決方案的需求激增，而創泓具備從資安產品銷售、安裝到整合服務的完整能力，每年以雙位數成長為目標，明年訂單能見度高，樂觀可期。

黃健寧說明，從硬體、軟體到專業服務，提供全面的資安解決方案，已形成完整的產品生態圈。

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在硬體方面，創泓提供包括防火牆、網路交換器等設備，為用戶構築堅實的網路安全基礎。

而在軟體方面，創泓專注於端點安全、雲端安全等關鍵領域，同時，提供資安檢測、顧問和教育培訓等服務，滿足企業全方位需求。

創泓進一步說明，自主開發的 DevaEye 資安監控平台結合端點偵測與回應 (MDR) 以及跨領域偵測與回應 (XDR) 的分析功能，透過高效數據整合與智能化分析，可幫助企業主動應對複雜的資安威脅，而團隊也擁有多項國際級資安專業證照，包括 CISSP、ISO 27001 和 CMMC 等，在多年來的開發經驗下，可針對不同產業的特定需求量身打造解決方案。