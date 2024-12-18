數發部首次參與美國網路風暴演練　深化國際資安聯防機制

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-18 16:32

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數位發展部資通安全署今（18）日宣布，首度參與美國網路安全暨基礎設施安全局（CISA）舉辦的第 9 屆網路風暴（Cyber Storm IX）演練，與來自 11 個國家、超過 2,200 位資安專家共同模擬重大資安事件應變機制。

資安署指出，由該署領軍，聯合國家資通安全研究院及國防部資通電軍指揮部共同組成演練團隊。演練期間除參與事件分析外，也將我國現行的國家資通安全通報應變中心（N-CERT）及國家資安資訊分享與分析中心（N-ISAC）機制納入，進行資安警訊及情資發布等演練。

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CISA 每兩年舉辦一次的網路風暴演練，其演練對象涵蓋美國聯邦、州、地方政府及關鍵基礎設施（CI）部門，同時也邀請國際夥伴共同參與。演練內容主要模擬重大資安事件對美國及國際夥伴關鍵基礎設施的衝擊，目的在於檢視政府機關、民間組織、關鍵基礎設施及國際夥伴之間的資通安全事件應變程序運作，並確認情資分享等機制的有效性。