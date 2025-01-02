去年保交房38萬間！碧桂園：今年將以「一樓一策」持續推進剩餘房屋建設

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-02 09:48

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中國房地產巨頭碧桂園 (02007-HK) 董事局主席楊惠妍和總裁莫斌周二 (2024 年 12 月 31 日) 在新年致辭中表示，去年全年累計交付房屋約 38 萬套，近兩年累計交付近 1 百萬套房屋交付量位居行業前列。據悉，碧桂園 2023 年累計交付房屋超 60 萬套。

在中國房市持續深度調整的背景下，碧桂園顯然面臨著多重經營壓力。楊惠妍在致辭中坦言，碧桂園正經歷銷售去化低迷、市場信用緊縮和資產折損嚴重等前所未有的挑戰。

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楊惠妍說：「面對前所未有的困境，我們堅持不躺平，仍在積極努力紓困，結合當前各項利好政策，採取更加有力有效的措施，在全體碧桂園人的共同努力下，正拼盡全力扭轉當前的困局。」

楊惠妍在致辭時也提到，碧桂園進一步加大資產盤活力度，自 2022 年以來已處置難銷類資產及活化沉澱資金回籠逾人民幣 600 億元。值得一提的是，碧桂園上周五 (2024 年 12 月 27 日) 通過清倉轉讓所持有的長鑫科技 1.56% 股權，回收資金約 20 億元，這筆資金將主要用於保交樓等項目的建設支出。

在債務管理方面，碧桂園正在多個層面推進工作，該公司已完成境內信貸展期、公開市場債務重組以及境外銀團貸款借新還舊等工作。

針對市場高度關注的境外債務重組進展，根據 12 月 31 日發佈的季度更新公告顯示，在清盤呈請聆訊獲得延期後，碧桂園正與主要債權人團體，特別是協調委員會及專案小組以及其各自的顧問進行建設性接觸，就重組方案的具體經濟條款進行深入商討，目前已取得階段性進展。

碧桂園還說，由於債務重組工作仍在進行，因專案數量眾多，分佈廣泛，相關盡職調查涉及的工作量大、複雜度高，需要更多時間去收集相關財務資料以謹慎評估集團的現在及未來的財務資源與財務義務。

此外，對「拖欠」已久的定期報告，碧桂園也在最新公告中表示，相關審計機構核數師正在審核截至 2023 年末的業績，在實際可行情況下儘快刊發 2023 年度業績及年度報告、2024 年中期業績及中期報告。

延遲披露導致碧桂園管理層在 2024 年 12 月 6 日受到上海證券交易所的集體通報批評。根據上海證交所的處分決定，包括董事局主席楊惠妍、總裁莫斌和財務負責人伍碧君在內的高管被記入誠信檔案。

展望 2025 年，碧桂園將按「一樓一策」持續推進剩餘的房屋建設，努力做好保交房任務收官工作。同時，積極主動與各利益相關方溝通制訂新的展期計畫，更好地匹配當前的市場週期及公司資金情況，以及儘快恢復專案正常經營，積極探索房地產發展新模式。

此外，碧桂園還將結合經營實際調整發展戰略，在存量市場中加速發掘核心競爭優勢，探索房地產發展新模式。

雖然說，碧桂園正透過加快資產處置、推進債務重組等多種方式積極應對行業調整帶來的挑戰，但市場普遍關注的是，碧桂園能否儘快完成定期報告的披露工作，實現股票恢復交易，並在 2025 年實現經營狀況的根本好轉。