穩定幣「入金」門檻大降！奧丁丁攜手Visa助攻 在台灣也能刷卡買USDC還省1%至2%
鉅亨網記者張韶雯 台北
區塊鏈科技公司奧丁丁集團（OWLS-US）今 (9) 日宣佈與全球支付龍頭 Visa 擴大合作，將 Visa Direct 技術正式整合至 OwlPay 支付基礎建設。這項合作打破傳統加密貨幣交易所繁瑣的入金流程，讓持有美國簽帳金融卡的用戶，即令在台灣能直接刷卡購買 USDC 穩定幣，不僅省去額外開戶時間，手續費更從過去動輒 4.5% 以上大幅降至約 1%–2%，為消費者提供更便利且低成本的入金管道，顯著加速穩定幣與大眾日常金融生活的融合。
區塊鏈應用在後天才法案時期進入高速發展期，穩定幣已成為全球支付與資金流通的核心，單月交易量甚至曾超越美國 ACH 清算系統。然而，「入金」門檻始終是阻礙大眾參與的痛點。奧丁丁集團此次將 Visa Direct 納入 OwlPay Harbor 與 OwlPay Wallet Pro，讓用戶無須經歷交易所存入資金的漫長等待，只需透過現有的簽帳金融卡，即可在 1:1 兌換 USD 的基礎上輕鬆獲取 USDC。
奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱指出，全美有高達 74% 的消費者每月使用簽帳金融卡，年交易量達 4.7 兆美元。透過與 Visa 合作，奧丁丁成功將這項普及的支付工具接入數位美元基礎建設。這項歷時近四年的合作，不僅優化了技術與合規層面，更直接回饋用戶，將過去刷卡買幣可能面臨的高額手續費，轉化為具競爭力的低費率方案，大幅拆除進入數位資產世界的門檻。
對終端用戶而言，這項革新的便利性體現在多元的應用場景。完成入金後，用戶可持 USDC 購買禮品卡於美國零售通路消費，或透過 OwlPay Cash 進行跨境匯款。受款方能選擇將資金存入當地銀行帳戶、Visa 簽帳金融卡，甚至在全球速匯金據點提領現金。這種「刷卡即購幣、購幣即支付」的一站式體驗，讓鏈上資產與現實金融的接軌變得前所未有的流暢。
Visa Direct 全球業務負責人 Vira Platonova 表示，穩定幣開創了資金流通的新方式，而 Visa 的角色即是提供安全性與合規性兼具的基礎建設，確保新型態價值能接入既有體系。
目前奧丁丁的合規營運已涵蓋美國 41 州，未來也計劃將此功能擴展至出金通道，實現穩定幣直接轉入全球本地銀行帳戶的願景。王俊凱強調，包含台灣在內的亞洲市場已納入佈局視野，待各地監管框架完善，將積極導入這類領先的跨境支付服務，讓更多企業與個人共享穩定幣商機。
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