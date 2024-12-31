〈房產〉中信房屋張世宗：政策造成房市旺季不旺 但北北桃買盤率先回神

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-31 11:54

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銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續影響房市，中信房屋總經理張世宗今 (31) 日指出，農曆年前本是傳統房市旺季，但今年在銀行房貸限額和央行打炒房之下，卻呈現出旺季不旺的狀況。從區域表現來看，南北市場熱度明顯不一，隨著政策利空逐漸緩和，北北桃的購屋族率先回神。但預計到明年上半年，銀行資金壓力仍會持續存在，並對市場產生干擾。

中信房屋統計內部成交件數，12 月全台交易量相較於上月增加約 4%，較去年同期減少約 31.8%。進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月增 13.6%、年減 38%；新北市月增 6.6%、年減 28.4%；桃園市月增 12.9%、年減 37.1%；台中市月減 16.2%、年減 33.3%；台南市月減 11.7%、年減 31.7%；高雄市月減 5.7%、年減 30%。

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張世宗指出，春節前原本是傳統房市旺季，但今年在銀行房貸限額和央行打炒房之下，卻呈現出旺季不旺的狀況。從區域表現來看，南北市場熱度明顯不一，隨著政策利空逐漸緩和，北北桃的購屋族率先回神。

張世宗指出，在剛性需求的驅動下，台北、新北、桃園的交易量分別呈現 6.6%-13.6% 不等的成長，不過，與今年上半年的房市盛況相比，仍是天壤之別。至於中南部，過去幾年房價漲幅驚人，現階段中南部的購屋民眾仍選擇繼續觀望，期待房市有所修正，也導致中南部的交易量持續下滑。

張世宗並認為，台灣央行在第四季理監事會議選擇按兵不動，暫不推出第八波信用管制政策，讓不少民眾和業者都鬆了一口氣。然而，目前銀行房貸水位仍相當吃緊，再加上交屋潮的到來，也會對房貸放款額度產生排擠，因此預計到明年上半年，銀行資金壓力仍會持續存在，並對市場產生干擾，交易量恐難以顯著回升。