〈房產〉2024新北預售案單價由「三輝白昀」奪冠 中坪數新豪宅搶手

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-30 11:47

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房仲業者統計實價登錄資料， 2024 年新北市總價 6000 萬元以上，預售豪宅交易，前五名分別出現在板橋、新店、林口等區，最高單價為新板特區「三輝白昀」奪冠，單價 121.4 萬元，與 2023 年的預售冠軍「勝輝一邸」，最高每坪 121.5 萬元勢均力敵。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，過去新板特區豪宅推案多為 100 坪以上，總價動輒上億元，不過近年豪宅市場也吹小家庭風，不少板橋長大的企業二代買盤需求，追求屋齡新，中坪數格局物件；新豪宅案也吸引在地資深豪客的換屋需求，舊換新，大換小，一換二，家族成員一次購入多戶，同棟不同戶，方便彼此就近照顧。因此總價 6000-7000 萬元上下和空間，更貼近現今社會趨勢下高資產族需求，在單價表現上，也出現豪宅單價破百萬的交易成績。

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台灣房屋板橋加盟店店東賴玉枝表示，新板特區仍是新北豪宅的一級戰區，「三輝白昀」近板橋遠百，坪數規劃從 25 坪兩房小宅，至 55 坪三房都有，目前僅揭露 4 筆總價逾 6000 萬元的交易，符合豪宅門檻的戶別，最高單價達 121.4 萬元，而社區成交單價區間為 115.8-123 萬元，站穩百萬俱樂部之列。

除了板橋之外，新店區的「江陵天喆」、「合環 LANDMARK」，進入前五大豪宅中，最高豪宅單價分別為 95 萬元、75.7 萬元，林口「亞昕森匯 · 天匯」則以 51.4 萬進榜第五名。