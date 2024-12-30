〈房產〉2024新北預售案單價由「三輝白昀」奪冠 中坪數新豪宅搶手
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-30 11:47
房仲業者統計實價登錄資料， 2024 年新北市總價 6000 萬元以上，預售豪宅交易，前五名分別出現在板橋、新店、林口等區，最高單價為新板特區「三輝白昀」奪冠，單價 121.4 萬元，與 2023 年的預售冠軍「勝輝一邸」，最高每坪 121.5 萬元勢均力敵。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，過去新板特區豪宅推案多為 100 坪以上，總價動輒上億元，不過近年豪宅市場也吹小家庭風，不少板橋長大的企業二代買盤需求，追求屋齡新，中坪數格局物件；新豪宅案也吸引在地資深豪客的換屋需求，舊換新，大換小，一換二，家族成員一次購入多戶，同棟不同戶，方便彼此就近照顧。因此總價 6000-7000 萬元上下和空間，更貼近現今社會趨勢下高資產族需求，在單價表現上，也出現豪宅單價破百萬的交易成績。
台灣房屋板橋加盟店店東賴玉枝表示，新板特區仍是新北豪宅的一級戰區，「三輝白昀」近板橋遠百，坪數規劃從 25 坪兩房小宅，至 55 坪三房都有，目前僅揭露 4 筆總價逾 6000 萬元的交易，符合豪宅門檻的戶別，最高單價達 121.4 萬元，而社區成交單價區間為 115.8-123 萬元，站穩百萬俱樂部之列。
而欣陸 (3703-TW) 旗下大陸建設的預售案「耑芃」、「衡沐」高樓層 35-50 坪的戶別，總價在 3300-4200 萬元上下，單價也已突破百萬元，不過「耑芃」規劃 2~3 房的中坪數格局，總價未達新北豪宅門檻，因此並未在榜單之列。
除了板橋之外，新店區的「江陵天喆」、「合環 LANDMARK」，進入前五大豪宅中，最高豪宅單價分別為 95 萬元、75.7 萬元，林口「亞昕森匯 · 天匯」則以 51.4 萬進榜第五名。
第一建經研究中心副理張菱育指出，近年新店最受矚目的就是央北重劃區，擁有大片素地、河岸景觀、近捷運十四張站、小碧潭站，再加上有南機場 BOT 案、IKEA 等利多話題，讓此區近年房價漲勢驚人，此外，「合環 LANDMARK」是新店指標都更大案，鄰近捷運七張站以及近年開幕的裕隆城附近，樓高達 42 層樓，因此高低樓層價差大，社區成交單價落在 61-88.7 萬元之間。
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