〈房產〉房仲：房市年底買氣連2月回溫 但較6月高峰仍量縮42%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-31 10:57

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銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續影響房市，買氣仍處於相對低檔，房仲業者觀察 12 月房市交易量較 11 月小幅量增 3%，房市交易連二升。

根據永慶房產集團統計：與 11 月相比，台北月增 1%，新北成長 2%，桃園月增 1%，新竹縣市與台南均量增 6%，台中略增 5%，高雄則月增 2%。若以 12 月全台交易量與 6 月高點相比則量縮 42%，自 10 月交易量較高點腰斬後，交易量已回升 8 個百分點。

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而住商機構統計 12 月旗下成交狀況後，全台交易量月增加 5.2%，比起去年同期減少 29.5%，交易量築底跡象浮現。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，經歷過 9 月與 10 月兩個月份的盤整，雖有零星個案降價求售，加上各界普遍認為高點已過，市場案件釋出增加，加上 12 月會有一批年底資產布局和因應農曆新年的購屋潮，交易表現穩健。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續影響，市場買氣明顯降溫，尤其到 10 月交易量已較 6 月高點腰斬，在這樣的市場氛圍下，11 月開始，部分賣方認清現實，擔心愈晚出售，必須有更大幅度的降價才能脫手，在價格上更願意讓利促成交，12 月賣方心態更為軟化，降價意願增加，也讓買賣雙方價格認知差距縮小，交易量小幅回升。

陳金萍補充，根據「政大永慶即時房價指數」顯示，2024 第四季七都房價指數已由漲轉跌，較 2024 第三季下跌 1.6-4.5% 不等，房價全面反轉，顯示房價向下修正，符合買方對於降價的期待，購屋意願增加，有符合需求的物件，若價格有所折讓，買方還是願意進場，帶動房市交易量回穩。

2024 年 12 月永慶統計與去年 12 月同期相比，陳金萍說明，全台房市交易量年減 27%，台北年減 28%，新北量縮 19%，桃園年減 26%，新竹縣市減少 32%，台中年減 38%，台南與高雄則分別年減 20% 與 22%，已連五月呈現年減走勢。

展望未來，陳金萍指出，2025 年面臨川普上台，美國政經政策將牽動國際經濟，後續發展仍難以預測，以出口為導向的台灣恐難置身事外；同時，美中關係的變化也會影響台海情勢的發展以及中東局勢的變化。