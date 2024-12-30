〈房產〉建商砸21億元買台中七期老摩鐵 單價388萬元登台中新地王

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-30 16:33

‌



台中市在 2024 年土地價格屢創新高，據實價登錄資料揭露，台中七期歐風商旅所在的惠民段 73 地號土地，在 7 月被寶輝建設旗下的寶急開發，以總價 21.06 億元買下，換算土地單價達 388.3 萬元，力壓同月中悅建設以每坪 361 萬元購入的惠民段 17-1 地號土地，躍居台中土地單價新地王。

台灣房屋七期龍門特許加盟店店長徐郁閎表示，由建商購入的惠民段 73 地號土地，為市政北七路、惠民路雙幹道路口的方正角地，且鄰近秋紅谷公園及國家歌劇院，地段條件突出。加上該筆土地的使用分區，為容積率 600% 的新六土地，且地上建物的屋齡已達 28 年，往後具有都市更新、危老重建的彈性，可爭取容積獎勵增進開發效益，因此吸引建商出手獵地。

‌



觀察台中近年的土地單價地王交易，單單 2024 年 7 月，台中就浮現三筆單價 350 萬以上的交易。原本由興富發建設 (2542-TW) 以單價 350 萬元購入的國光客運轉運站土地，與資深地王惠國段 90 地號並列單價冠軍寶座，但隨後便被中悅的惠民段 17-1 地號超越；而同月惠民段 73 地號又以逾 388 萬元單價登頂，使台中單價地王在一個月內數度易主，上演地王爭霸的肉搏戰。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中地王在今年頻繁更迭，主要是台中市的新興開發區多半採低密度規劃，高容積率土地的供給相對稀少，加上七期市政核心經過多年發展，精華土地已可遇不可求，且台中豪宅新案屢屢創價，不論新成屋還是預售屋，都連袂出現百萬單價，也讓建商對購地推案頗具信心，因此出手快狠準。