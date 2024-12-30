不只當土壤的醫生 國產署光復南路改建案標出由台境*團隊出線
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-30 20:01
財政部國產署原光復南路辦公廳舍改建案（即「臺北市大安區仁愛段五小段 225 地號等國有土地合作開發案」），開標結果由台境 *(8476-TW) 團隊投標且符合資格，後續將依採購程序辦理評選作業。
台北市仁愛段國有土地光復南路辦公廳舍改建案在經歷長達 9 次招標波折後，終於吸引台境投標，且通過第一階段資格審查。
國產署為解決原辦公廳舍建物老舊、耐震能力不足等問題，保障員工辦公安全及建構安全耐震建築，2023 年 12 月 18 日搬遷至愛國西路舊財政大樓中繼辦公。
國產署指出，本案若順利開發完成後，預計可取得辦公廳舍（含職場互助式教保服務中心）總樓地板面積約 9,088 平方公尺，南港段及中山段基地在地上權存續 70 年期間，也可收取權利金及土地地租，除可擴大內需，帶動地方發展，更可提高就業機會，促進經濟發展。
台境 * 在營建業中，也與亞昕 (5213-TW) 在台中的建案也有合作。
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