不只當土壤的醫生 國產署光復南路改建案標出由台境*團隊出線

台北市仁愛段國有土地光復南路辦公廳舍改建案在經歷長達 9 次招標波折後，終於吸引台境投標，且通過第一階段資格審查。

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國產署指出，本案若順利開發完成後，預計可取得辦公廳舍（含職場互助式教保服務中心）總樓地板面積約 9,088 平方公尺，南港段及中山段基地在地上權存續 70 年期間，也可收取權利金及土地地租，除可擴大內需，帶動地方發展，更可提高就業機會，促進經濟發展。