〈房產〉北市2024年豪宅王出爐 面大安森林公園建案依舊居冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-30 12:35

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雖然台灣央行對豪宅交易從未鬆綁，但台北市仍有不少豪宅憑藉蛋黃機能與建商品牌優勢，成交單價仍續創天價，房仲業者觀察台北地政雲，今年截至年底為止，以多戶名人入住加持的大安區豪宅「One Park Taipei 元利信義聯勤」成交單價位高。

而且在前五大北市豪宅中，松山區即佔據兩名，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，近年來鄰近東區、信義區的松山區，以交通機能便捷優勢，深受高資產族群青睞，區域吸引不少品牌建商進駐。

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依台北地政雲數據，台北市截至 2024 年底成屋與預售交易中，以大安區「One Park Taipei 元利信義聯勤」成交單價最高，此一社區 26 樓戶總坪數約 171.9 坪，今年 1 月以總價 4 億 2,433 萬元成交，扣除車位單價約 279.4 萬元。賴志昶指出，該豪宅憑藉著面大安森林公園的獨特景觀以及建商品牌優勢，加上陸續有不少名人入住加持，自推案以來成交價位居高難下，目前社區成交單價不分樓層約落在 255-260 萬元之間，過去高樓層曾成交至每坪 296 萬元，單論成交單價而言，毋庸置疑為現階段北市甚至是全台第一豪宅。

賴志昶指出，若單論總價而言，以信義區指標豪宅「皇翔御琚」位居第一，該社區雖屋齡已達 13 年，以位處信義計畫區，鄰近「台北 101」，周邊都屬豪宅社區，如知名企業家掃下多戶的「信義富邦國際館」、名聲顯赫的「陶朱隱園」皆位於此處，地段優勢表露無遺，加上社區均規劃大坪數物件，又有上市建商的品牌加持，令該案成交總價動輒數億元以上。

另觀察此次北市五大豪宅中，也有兩處預售案進榜，賴志昶補充，這兩案都位處松山區，該區近年來商業與生活機能發展成熟，又有「文華苑」、「潤泰敦峰」等頗具名氣的成屋豪宅屢創高價，令區域預售新案開價能較有底氣：此外，預售豪宅除有屋齡更新穎等優勢，又由於交屋期較長，在限貸氛圍之下，對現金流壓力不會較大，因此讓不少預售豪宅也頗具競爭力。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近年來全台都會區房價飆漲，帶動大坪數或豪宅物件價位上揚，而北市指標豪宅憑藉其地段優勢、建商品牌以及蛋黃機能，仍能成交單價續創新高。