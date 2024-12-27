〈房產〉科達建築完成19.5億元北市危老案聯貸 董座看好明年出現房價甜蜜點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-27 18:44

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科達建築今 (27) 日舉辦北市危老案聯貸簽約典禮，由台中商銀 (2812-TW) 統籌、臺企銀 (2834-TW) 共同主辦科達建築 19.5 億元聯合授信案順利簽約，科達建築董事長賴建程也預告「科達大巨蛋危老案」預計 2025 年 329 檔期推出，而明年下半年也會在新北三重仁義重劃區推出新案。

賴建程認為，2025 年台灣房市表現呈現「量回穩、價微修」走勢。

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賴建程指出，今年第四季房市來人數下滑達 4 成，觀察近期剛需買盤則有逐漸回籠，目前打炒房政策、銀行限貸令真正發酵會在 2025 年上半年，多數建商購地保守、推案延後。

同時，2025 年更是建商交屋潮最高峰，賴建程認為當成屋物件增多時，就有機會出現房價甜蜜點，賣壓大的重劃區估計下修 3-8% 不等，但明年銀行放貸水位受限交屋潮只會更吃緊，建議首購族與自住客可考慮轉往付款彈性較大、低總價的預售建案。