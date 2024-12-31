美11月簽約待過戶成屋銷售連4個月成長 寫21個月新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-31 02:30

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全美不動產經紀人協會 (NAR) 周一 (30 日) 公布數據顯示，美國 11 月簽約待過戶成屋銷售指數 (Pending Home Sales Index, PHSI) 成長 2.2% 至 79.0，為 2023 年 2 月以來新高且連續第四個月成長，不僅高於 10 月的 77.3，也高於經濟學家預測的 0.9% 增幅。

按年來看，11 月簽約待過戶成屋銷售較上年同期成長 6.9%。從地區來看，美國中西部、南部和西部月增長，而東北部的合約簽約量下滑。這四個地區都實現年度成長。

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11 月合約簽約數量增加，與 NAR 先前公布的 10 月成屋成交數量連續第二個月上升相吻合。早前的報告顯示，11 月份待售房屋庫存較去年同期增近 18%。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 表示：「消費者似乎重新調整對抵押貸款利率的預期，並在利用更多可用庫存。 」

過去 24 個月，抵押貸款利率平均在 6% 以上，購屋者不再等待或預期抵押貸款利率大幅下降。此外，隨著市場從賣方市場轉變為買方市場，買方在談判中處於更有利的地位。

事實上，根據房地美 (Freddie Mac) 的數據，受歡迎的 30 年期固定利率抵押貸款的利率在過去兩個月攀升至 7 月份以來的最高水準 6.85%，基本上抵消聯準會 (Fed) 自 9 月以來降息的影響。