〈美股盤後〉年底前獲利了結 標普那指連三黑

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2024-12-31 05:40

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在芝加哥採購經理人指數數據顯示意外下降後，10 年期美債殖利率從 7 個月高點回落至 4.55% 附近，但仍較 9 月中旬以來的一年低點高出約 90 個基點，當時恰逢聯準會準備四年來首次降息。

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天然氣價格出現近三年來最大漲幅，帶動油價走高，但能源股仍收黑。

天然氣價格飆升歸因於美國準備迎接極地渦旋 (polar vortex) 侵襲，而德國、法國和英國都預計未來幾天氣溫將降至攝氏零度以下，加上烏克蘭和俄氣工業股份公司之間的過境合約將在 12 月 31 日到期。

那斯達克和紐約證券交易所宣布將於 1 月 9 日休市，以哀悼美國前總統卡特 (Jimmy Carter) 逝世。

而當選總統川普於 1 月 20 日就職後，投資人將更加關注他的經濟政策，特別是關稅政策。

美股週一 (30 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 418.48 點，或 0.97%，收 42,573.73 點。

那斯達克指數下跌 235.25 點，或 1.19%，收 19,486.78 點。

S&P 500 指數下跌 63.9 點，或 1.07%，收 5,906.94 點。

費城半導體指數下跌 96.46 點，或 1.88%，收 5,026.51 點。

NYSE FANG + 指數下跌 158.99 點，或 1.18%，收 13,281.06 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王全跌。Meta (META-US) 跌 1.43%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.33%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.79%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.32%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.09%。

台股 ADR 集體收跌。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.61%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 1.84%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 1.96%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.11%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 週一股價走勢震盪，收盤微漲 0.35% 至每股 137.49 美元。

《The Information》報導，中國科技巨擘字節跳動計劃在 2025 年斥資最多 70 億美元購買輝達晶片。

輝達 IC 載板供應商揖斐電 (Ibiden) 社長河島浩二表示，AI 的載板訂單滿載，需求至少可望持續到明年全年，公司將加速擴產，因應不斷增長的需求。

波音 (BA-US) 下滑 2.31% 至每股 176.55 美元。

南韓交通部週一宣布將對韓國現有的 101 架波音 737-800 型客機進行全面特別檢查。南韓濟州航空一架波音 737-800 客機 29 日在全羅南道務安國際機場墜毀，造成機上 179 名乘客和機組人員死亡，為南韓境內史上最嚴重的空難。

房利美 (Fannie Mae)(FNMA-US)和房地美 (Freddie Mac) (FMCC-US) 週一股價飆升超 33%，避險基金大咖艾克曼(Bill Ackman) 預計，這兩家公司有望在川普政府下脫離聯邦政府脫管，並有可能在 2026 年左右公開上市。

華爾街分析

投資人殷切期待所謂聖誕行情似乎沒有實現。「聖誕行情」一般是指每年最後的 5 個交易日，加上新年的前 2 個交易日，在正常情況下，預期今年從 12 月 26 日開始，將持續到 2025 年 1 月 3 日。

LPL Financial 技術策略師 Adam Turnquist 表示，自 1950 年以來，標普在 12 月 24 日開始的七個交易日內上漲 1.3%，遠高於 0.3% 的七日均值，但今年聖誕行情的第三天，標普跌幅還不到 0.1%。

Kohle Capital Markets Pty 首席市場分析師 Tim Waterer 表示：「進入年底，人們會感到有點不安，部分原因是 2025 年國際貿易的不確定性。」

Piper Sandler 首席投資策略師 Michael Kantrowitz 認為：「10 年期美債殖利率達到 4.5% 或更高，將對更廣泛的市場構成問題，但任何導致利率下降的經濟數據對股市來說都可能是一個受歡迎的訊號。」

巴黎 Optigestion 的基金經理 Nicolas Domont：「美股仍然值得投資，成長股繼續跑贏大盤，財測良好，因此有充分的理由保持樂觀。」