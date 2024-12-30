美股1月9日休市 悼念美國前總統卡特逝世

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-30 23:45

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美股將於明年 1 月 9 日 (周四) 休市，哀悼美國前總統卡特 (Jimmy Carter) 逝世。據了解，紐約證券交易所 (NYSE)、那斯達克 (Nasdaq) 交易所、芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 都將暫停交易一日。

此外，美國總統拜登已敲定明年 1 月 9 日在華府替卡特前總統舉行國葬，並下令自卡特前總統周日 (29 日) 逝世起美國國旗降半旗 30 天。

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外媒報導指出，美股哀悼總統逝世而休市是長久以來的傳統。美國前總統卡特在周日於喬治亞州平原鎮 (Plains) 的家中過世，享嵩壽 100 歲。他在今年 10 月 1 日慶祝百歲生日，創下卸任美國總統最長壽紀錄。

美國最近一次全國哀悼日是在 2018 年 12 月 5 日，哀悼美國前總統老布希 (George H. W. Bush) 辭世。

紐交所集團總裁馬丁 (Lynn Martin) 聲明表示：「紐交所將在國家哀悼日休市，以尊重卡特前總統為我們國家服務的一生。」聲明還稱，紐交所在哀悼期間也將降半旗致哀。

儘管市場不願暫停交易，但從 1865 年 4 月美國前總統林肯 (Abraham Lincoln) 遇刺開始，總統去世一直是個特例。根據《紐約時報》(NYT) 報導，這位第 16 任總統去世的消息帶來「美國歷史上任何其他事件都無法比擬的恐怖和痛苦」、「公司暫停營業，街上擠滿了人群。」

美股也會因天災、國家緊急狀況和攻擊事件而關閉。例如 1920 年的華爾街爆炸案和 2001 年 9 月 11 日的世貿中心恐怖攻擊。

紐約雅迪尼研究公司 (Yardeni Research Inc.) 總裁雅迪尼 (Ed Yardeni) 說：「市場關閉是正確的，只是為了避免金融恐慌。沒有人真正知道是否還會發生更多襲擊。」