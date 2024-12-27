麥當勞聲明：對加害者追訴到底 增設職安委員會

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-27 11:48

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麥當勞台北市士林區某門市爆出主管性侵 17 歲工讀生並造成被害者輕生，事件引起全台關注，台灣麥當勞今 (27) 日發出聲明稿坦言，在這次事件上，沒能做到防範未然，事發後的處理也不夠即時、周延，但對加害者絕不寬貸，將追訴到底，也將增設職場安心委員會。

台灣麥當勞表示，在這次事件上，沒能做到防範未然，事發後的處理也不夠即時、周延，對此，對被害人及家屬致上最誠摯的歉意，對於辜負社會大眾的高度期待，也深感抱歉。

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為維護台灣麥當勞的價值，並善盡對社會的責任，台灣麥當勞表示，會在制度上深切檢討，除了既有的電子申訴管道外，將增設職場安心委員會，引入外部專家、律師與員工代表共同組成，設立反職場不法侵害申訴專線，及時接受申訴，並立即調查及列管追蹤。

同時，台灣麥當勞將落實加強員工心理健康諮商及法律諮詢服務，提供即時且必要的協助，持續進行禁止職場不法侵害相關教育訓練，更要積極鼓勵員工參與及發聲，強化職場環境的安全。

台灣麥當勞也澄清，被害人於今年 3 月 3 日向警方報案遭受性侵，並於 3 月 25 日向麥當勞提出性騷擾申訴，隨即針對性騷擾立案調查，調查成立後立即解僱，性侵部分已進入司法程序，外界影射加害人李男與公司有關係，純屬子虛烏有，自始至終沒有刻意降級包庇情事。

台灣麥當勞重申，鼓勵員工隨時發聲並表達意見，絕不容忍職場霸凌及不法侵害，對加害者絕不寬貸，並將追訴到底。