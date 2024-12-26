〈車市〉Hyundai 全新大改款Santa Fe接單突破500台 高端車型選購逾8成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-26 10:57

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三陽 (2206-TW) 旗下南陽汽車今 (26) 日指出，Hyundai 全新大改款 Santa Fe 接單 2 個月至今，銷售訂單突破 500 台，高端車型的選購比例更高達 80%，韓國原廠 2025 年元月開始，將持續穩定供應台灣市場所需。

Santa Fe 售價 172.9 萬元起，在韓國文化風潮下受到消費者高度青睞，南陽指出，消費者對其方正外觀、高質感內裝和靈活的空間配置表示高度認可，帶動 Santa Fe 銷售訂單突破 500 台，尤其是高端車型的選購比例高達 80%。

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南陽進一步說明，Santa Fe 提供多項豪華客製化選項，讓消費者能夠根據個人需求選購，累計訂單中四輪驅動選配的比例達 80%、而白色內裝的選購率也接近 50%，這些數據反映高端配置和個性化的消費趨勢。