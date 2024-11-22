麥當勞40周年 年底前插旗這些鄉鎮 全台總店數將達417家創新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-22 11:02

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麥當勞在台耕耘 40 周年，以「積極展店、汰弱換強」的發展策略，持續從都會區擴展至各鄉鎮，今 (22) 日宣布首度進駐雲林西螺，年底更將分別開出清水服務站和觀音大觀兩大全新據點，預計至年底，全台總店數達 417 家，創在台 40 年來最高店數紀錄。

台灣麥當勞正積極深入鄉鎮拓點，麥當勞餐廳發展事業群副總裁黃美玲表示，此次在雲林縣西螺鎮開出第一家麥當勞餐廳，不僅是回應在地居民的心願，更是與在地共好的實際作為。

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黃美玲不諱言，對麥當勞而言，進駐到人口外流地區是困難的決定，雖然商圈評估未達開店門檻，但看到西螺有在地人的活力，且臨近交流道，可活絡地方發展。

麥當勞自去年起在得來速車道引進全新雙點膳系統，西螺中山餐廳將設有全球麥當勞最新、也是全台目前唯一 12 米寬的併肩型車道 (side by side)，雙車道設計可容納兩部車同時點餐。

台灣麥當勞說明，未來在面積適用、符合土地使用分區管制規則的前提下，新店點將以「大全配」為主，不只提供內用、外帶，還有外送和得來速服務。

截至今年底，全台將有 417 家麥當勞，其中 180 家配有得來速服務，滿足顧客多元的用餐需求。