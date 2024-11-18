台灣麥當勞連續7年漲價 早餐、超值全餐平均漲幅2.4%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-18 14:55

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台灣麥當勞今 (18) 日宣布，考量整體營運策略，將自 11 月 20 日凌晨零時起調整部分產價格，早餐、超值全餐等主餐以及部分點心飲料，單點價格調升 2-3 元，平均調幅 2.4%，此為連續第 7 年漲價。

台灣麥當勞說明，11 月 20 日起部分產品價格調整，平均調幅 2.4%。

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其中，超值全餐的主餐單點，價格調升 2-3 元，配餐價格維持不變；而早餐主餐單點價格調升 2 元，配餐價格維持不變。

點心類中，麥克鷄塊 (4 塊)、玉米湯 (小)、蛋捲冰淇淋 (大)、蘋果派調升 2 元；麥脆鷄腿 (1 塊)、漢堡 / 吉事漢堡調升 3 元；不過，中薯、蛋捲冰淇淋等 13 項產品價格維持不變。

飲料類中，部分 41 元以上飲品調升 2 元，但套餐飲料升級經典美式咖啡，價格維持不變。

惟法點自由配調降 6-8 元，買任一法點搭配 McCafé 飲品，現折 16 元起。