KKR、貝恩資本想買7-11母公司非核心資產 開價喊到76億美元

路透引述知情人士報導，KKR 和貝恩資本（Bain Capital）在內的私募基金，向日本 7-eleven 母公司 7&i 控股的非核心資產提出收購要，最高出價達 1.2 兆 日元 (約 76 億美元)，讓這個「收購之戰」又發生重大變化。

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7&i 控股在 10 月制定了一份聚焦未來發展的路線圖，計劃放棄其業績表現不佳的業務，轉而專注於利潤貢獻力度最大的便利商店業務，同時該公司正在積極抵禦來自加拿大零售巨頭的 Alimentation Couche-Tard 提出的高達 470 億美元的收購要約。