全球市場需求疲軟 戴比爾斯鑽石庫存達2008年以來新高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-26 08:08

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受到種種負面因素影響，國際鑽石巨頭戴比爾斯（De Beers）積累了自 2008 年金融危機以來最大的鑽石庫存。

據倫敦《金融時報》周三（25 日）報導，具體來看，中國的需求下滑、人造鑽石的競爭加劇，以及新冠肺炎疫情導致結婚數量下降，使得這家全球最大鑽石生產商的庫存價值達到約 20 億美元。

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今年拖累鑽石業的一大因素，是中國的需求疲軟。中國通常是進口鑽石的市場，但當地珠寶業者已開始出口研磨拋光後的鑽石，以降低自身庫存。

價格只要天然鑽石十分之一的實驗室人造鑽石，也加劇了市場競爭，尤其在美國，當地市場大約占鑽石產業銷售的一半。

戴比爾斯指出，鑽石庫存規模今年來多數時間一直維持在 20 億美元左右。執行長 Al Cook 表示：「今年原鑽的銷售情況不佳。」

戴比爾斯一直是鑽石行業的壟斷巨頭，上世紀 80 年代掌握著全球 80% 的鑽石產量，如今依然供應著全球約 40% 的天然鑽石。

Cook 堅稱，明年全球鑽石需求可能會「逐步復甦」。「我們看到美國零售業在 10 月和 11 月出現復甦跡象。」他指的是信用卡數據顯示，珠寶和手錶的購買量增加。

獨立行業分析師 Paul Zimnisky 表示，繼 2023 年銳減 30% 之後，戴比爾斯今年的原鑽銷售額預估將下降約 20%。不過，2025 年有望復甦。

面對銷售的持續下滑，除了降低價格之外，戴比爾斯還試圖控制供應，力圖穩定價格。該公司已將旗下礦山的產量較去年水平削減了約 20%，並在本月最近一次拍賣中下調了價格。

戴比爾斯在毛坯鑽石市場擁有相當大的影響力，每年舉辦 10 場銷售活動，買家通常都會接受戴比爾斯提供的價格和數量。知情人士表示，即使戴比爾斯降價，仍比二級市場上的現行價格還貴。

鑽石市場陷入困境之際，戴比爾斯母公司 Anglo American 考慮將其分拆為一家獨立的公司。Anglo American 今年拒絕了必和必拓 490 億美元的收購要約，並承諾出售戴比爾斯。