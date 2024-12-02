柳井正一句「沒用新疆棉」 Uniqlo母公司迅銷股價崩逾4%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-02 11:06

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優衣庫 (Uniqlo) 母公司迅銷 (Fast Retailing) 總裁柳井正上周表示，優衣庫產品沒有使用新疆棉，引發中國網友炸鍋揚言抵制，市場憂「新疆棉」評論影響中國市場需求，迅銷股價周一早盤應聲下挫 4.4%，為 9 月 30 日以來的最大跌幅。

柳井正上周接受 BBC 採訪時表示，優衣庫沒有使用來自中國新疆地區的棉花。並進一步稱，「若我再解釋下去，那就太政治化了，所以我們的說明到此為止」。

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該消息傳到中國後引發中國網友強烈反彈，認為相關言論是對中國市場的不尊重，揚言要進行抵制優衣庫、拒買其商品。

不過，人民網在 12 月 1 日發表題為「優衣庫事件，宜冷眼靜觀」的評論稱，「一些西方媒體惡意炒作，故意帶節奏，表示柳井正此番表態可能引發被中國消費者抵制的風險」，反批西方媒體「逼柳井正表態」。

迅銷發言人表示，公司正在密切「新疆棉」觀察事件發展，是否會導致中國市場的需求下滑。