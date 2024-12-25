植田重申關注數據 避談日本央行1月升息可能性

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-25 14:10

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日本央行總裁植田和男周三 (25 日) 重申了他的觀點，即日本央行需要仔細觀察各種風險，但沒有暗示下個月升息的可能性。

植田表示，調整貨幣寬鬆程度的時間和步調將取決於未來的經濟活動、物價和金融狀況的發展。他指出，日本央行需要密切關注國內外的各種風險因素，並研究這些因素將如何影響日本經濟活動和物價的前景和風險，以及實現前景的可能性。

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植田在東京舉行的一次商業會議上發表講話時，回顧了 2024 年日本經濟的表現，指出薪資和物價的良性循環取得進展，並朝著實現 2% 物價穩定目標邁出了堅實的步伐。

他將經濟的整體成長，歸功於春季勞資談判中大幅加薪，以及隨之而來的個人消費改善。

植田也分析了 1990 年代以來低通膨的原因，包括需求不足、新興市場廉價進口商品的增加，以及整個社會抑制工資和物價的慣性。他指出，目前在勞動力短缺加劇和工資上漲的背景下，已經出現克服長期低成長結構性問題的跡象。

針對未來，植田表示，實現 2% 的通貨膨脹目標將提高貨幣政策的靈活性，並促進企業投資活動和創新。

他特別指出，如果建立一個薪資和物價緩慢上漲的環境，企業的成長策略將變得更加積極。

最後，他重申日本央行將繼續根據經濟和物價形勢靈活實施貨幣政策，並透過實現物價穩定目標支持可持續經濟成長的決心。