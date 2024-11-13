就是不想變「外商」！7-eleven母公司計畫私有化 股價飆漲近12%

鉅亨網編輯林羿君 2024-11-13 15:10

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7-eleven 母公司 Seven & i 控股考慮進行管理層收購以實現私有化，資金來自多家銀行、伊藤商事和創辦人伊藤家族，交易估值可能達到 9 兆日元（580 億美元）。消息傳出後，Seven & i 控股週三 (13 日) 股價飆漲 11.78%，報 2,490 日元。

這筆私有化交易可能作為選擇方案，以應對加拿大零售巨擘 Alimentation Couche-Tard 一旦加大收購攻勢並發出要約。

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消息人士透露，正在討論的管理層收購方案，將是日本史上最大的交易，根據該方案，伊藤忠商事、創始人家族和現有投資者將出資 3 兆日元現金和股權。

其中，日本最大的幾家大型商業銀行，包括三井住友金融集團、三菱日聯金融集團和瑞穗金融集團表示，將提供 6 兆日元融資。

自從 Couche-Tard 上月將收提議價格提高至每股 18.19 美元、使 Seven & i 估值提高到 7.2 兆日元後，Seven & i 一直沒有公開發表任何言論。若與 Couche-Tard 的交易倘若達成，將成為有史以來規模最大的外資收購日企交易。