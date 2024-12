國泰金控連7年入選道瓊永續指數「世界指數」、10年「新興市場指數」成分股

聚焦「氣候、健康、培力」展現永續金融影響力 傾集團之力領航永續發展

‌



第三主軸在「培力」議題上,則從「職場培力」與「社會培力」二方面著手,致力賦能員工、青年、女性、弱勢族群等多元群體。國泰金控採行「Place for all」核心理念,打造 DEI(Diversity, equity, and inclusion)小鎮,透過「多元包容」、「彈性配速」措施,支持員工不同人生階段的多元角色,並重視員工福祉與身心健康,建立多元、公平、共融友善職場環境,今年更入選《富比世》「2024 全球最佳雇主排行」,為國內唯一登百大企業,一舉拿下歷年台灣最佳成績。國泰持續深耕青年與女性培力,與台灣財經素養教育推廣協會共同開設「高中財經素養課程」,台灣影響力投資協會推動「影響力投資校園巡迴」,帶領青年提升財經素養、認識影響力投資;支持 Lead for Taiwan 推動思辨教育普及化,並與國際氣候發展智庫合作辦理氣候變遷青年論壇,協助青年拓展國際視野、獨立思辨、重視永續與創新創業能力。國泰支持「女科技人學會」、「台灣女董事協會」等性別平權倡議論壇,並參與美國在臺協會、經濟部中小及新創企業署所推出的「AWE 女性創業加速器」,希望支持女性在多元角色活出自信、兼顧理想。