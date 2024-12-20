〈國泰金經濟調查〉股市樂觀情緒降溫 逾6成預期年終獎金1~3個月

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-20 09:27

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國泰金 (2881-TW) 今 (20) 日發布 2024 年 12 月國民經濟信心調查結果，民眾景氣展望樂觀指數微揚，消費意願下滑，由於國際股市區間震盪，使得股市樂觀情緒及風險偏好持續下滑；時序進入年底，民眾對於年終獎金預期較去年樂觀，逾 6 成期待發放 1~3 個月。

國發會最新公布的 10 月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標與同時指標上揚幅度減緩。國泰金本月調查顯示，景氣現況樂觀指數微降至 -8.3 (11 月：-8.1)，展望樂觀指數則微幅反彈至 -7.3 (11 月：-8.1)。

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大額消費意願指數小幅下降至 11.1 (11 月：11.3)，耐久財消費意願指數同步減弱至 -11 (11 月: -9.4) ，顯示民眾消費動能短期降溫。買賣房意願走勢分歧，買房意願小升至 -52 (11 月：-53.8)，賣房意願則走弱至 -13.2 (11 月：-11.1)。

主計總處 11 月預估台灣 2025 年經濟成長率 3.29%，通貨膨脹率 1.93%。國泰金本月調查結果顯示，民眾對於明年台灣經濟成長率的平均預期值小幅上揚至 2.85% (前月 2.84%)，有 52% 的 (前月 52%) 的民眾認為 2025 年經濟成長率會低於 3%；而民眾對於 2025 年平均通膨預期值落在 2.27% (前月：2.27%)，有 66% (前月 66%) 的民眾認為明年通貨膨脹率會高於 2%。相較於主計總處，民眾對於 2025 年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

金融市場方面，由於川普當選後內閣人選逐一出爐，且陸續宣示上任後新政策，政治不確定性令國際股市區間震盪。國泰金調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至 14.3 (11 月：15.7)，風險偏好指數減弱至 16.3 (11 月：17.1) 。

關於民眾對於年終獎金的預期，國泰金調查顯示，有 62.4% 民眾預期年終獎金 1~3 個月，較去年調查增加 3.1%，另有 8.6% 的民眾覺得年終會超過 3 個月，較去年調查上升 0.3 個百分點，僅有 29% 的民眾認為年終獎金將低於 1 個月，較去年調查減少 3.4 個百分點。整體而言，民眾今年對於年終獎金月份數的預期亦較 2023 年樂觀。