國泰世華銀：美2025降息步調存變數 股市動能不看淡

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-19 19:37

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美國聯準會 (Fed) 本次降息 1 碼，政策利率調整為 4.25-4.50% 區間，國泰世華銀行今 (19) 日發布 FOMC 會後市場展望分析，認為美國經濟表現穩健，但通膨下行緩慢，2025 年降息步調存在變數；股債方面，預期股市動能將會延續，短線逢回可視為布局契機，美國長債殖利率下行空間有限，仍以鎖利性質為主。

Fed 今 (2024) 年累計降息 4 碼，主席鮑爾於會後記者會上透露，貨幣政策限制性已明顯下降，未來 Fed 在利續政策上將更為謹慎；即便美國勞動市場仍在降溫，但有鑑於對日後通膨的預期較高，因此放慢未來降息步調。

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本次公布經濟預測摘要 (SEP) 透露，2025、2026、2027 年降息路徑預期為：2、2、1 碼。終點利率上調至 3%，透露長線降息空間減少。2025 年經濟展望方面，上調美國 GDP (國內生產毛額)，顯示經濟成長強勁；PCE (個人消費支出物價指數) 增速上調, 未來通膨下行緩慢；失業率下修。

至下次 2025/1/30(大年初二) FOMC 會議前，需持續關注通膨、就業數據的變化，包含：PCE 個人消費支出物價指數報告 (2024/12/20)，CPI 消費者物價指數報告 ( 2025/1/15)，及 NFP 非農就業報告 (2025/1/10)。

國泰世華表示，根據本次點陣圖路徑透露，2025 年可能將有 2 碼的降息空間。但須考量未來加徵關稅之於通膨的影響，以及美國經濟復甦態勢，實際的降息幅度仍有待觀察。

從總經角度來觀察，美國經濟表現穩健，在 2025 年聯準會 (Fed) 放緩降息路徑，以及川普減稅、放鬆監管的前提下，有助提振企業信心升溫。後續應密切關注三大狀況，一，全球終端需求的復甦狀況；二，中國政策刺激，對實體經濟的提振效果；三，川普加徵關稅、驅逐非法移民對於通膨的影響。

股市方面，國泰世華表示，聯準會 (Fed) 降息有助於提振經濟，企業獲利成長為 2025 年股市動能；惟短線評價面偏高，逢拉回可視為布局契機。

債市部分，降息有助整體殖利率走弱，不過，由於美國經濟穩健，本次終點利率上調至 3.0%，限縮 10 年期美國公債殖利率的下行空間，布局長債仍以鎖利性質為主。