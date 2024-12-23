福斯汽車勞資協議讓分析師失望 股價一路走跌

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-23 19:41

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福斯汽車 (Volkswagen AG) 周一 (23 日) 歐股盤中股價一度下跌 3%，分析師稱該公司與公回答成的勞資協議仍存有不確定性，明年恐怕出現逆風。與此同時，作為勞資協議的一部分，福斯高層未來幾年將面臨大幅減薪。

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截稿前，福斯汽車歐洲股價下跌 2.52%，每股暫報 86.56 歐元；福斯汽車美股 ADR(VWAGY-US) 周一盤前上漲 2.84%，每股暫報 9.41 美元。

根據上周五達成的協議，福斯汽車未來將裁員逾 3.5 萬人並把產能大砍近四分之一，但不會立即關閉工廠或裁員。

華爾街投行 Jefferies 分析師 Philippe Houchois 表示，此舉未能達到管理層最初的雄心壯志和市場預期，而且缺乏重組的緊迫感。

ODDO BHF 分析師在給客戶的報告中寫道，考慮到競爭對手的變化速度和該行業的競爭環境，存在收益來得太晚、不夠充分的風險。

分析師還指出，有鑑於中國需求疲軟以及川普上台後可能徵收關稅，福斯汽車明年的獲利態勢也不太可能顯著改善，而且還需要更多細節來了解福斯汽車管理層打算如何實現其宣布的每年 150 億歐元 (156.1 億美元) 的成本削減目標。

摩根大通 (JPM-US) 分析師在一份報告中寫道，這筆交易對成本的影響要到 2025 年之後才會顯現出來，而這只是一個 5 年過程的開始，儘管這是「朝著正確方向邁出的積極一步」。

與此同時，根據《南德意志報》(Süddeutsche Zeitung) 周日報導，福斯汽車約 4,000 名管理人員將在明年和 2026 年放棄相當於年收入 10% 左右的獎金，到 2020 年還會有較小幅度的削減。