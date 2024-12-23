旺丁不旺財！中國2024旅客量創歷史新高 票價卻更便宜了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-23 08:30

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中國民航局的最新統計數據顯示，截至 12 月 15 日，今年航空公司完成的旅客運輸量超過 7 億人次，日均旅客運輸量超過 200 萬人次，年增 18.1%，創中國民航發展歷史新高。

還沒到年底旅客運輸量，旅客量已經超過了民航局在年初提出的全年旅客量目標。

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然而， 《第一財經》上周六（21 日）指出，對不少中國航空公司來說，業績是旺丁不旺財：航班管家的統計數據顯示，2024 年民航經濟艙平均票價約人民幣（下同）767 元，年降 12.1%。

今年以來，航空公司確實不再那麼執著高定價策略，而是更關注飛機日利用率、客座率等效率指標，因此對價格的把握會比去年更加靈活，對運力的投放也更加謹慎。

多家中國航司市場部人士透露，今年即使是傳統旺季的暑運和國慶，票價水準都不如去年，主因是因為不少航線只要稍微提價，旅客就轉向了高鐵。

如果看前三季，根據中航協公布的數據，今年前三季中國航空公司整體盈利 201.2 億元，年增 107.7%，累計實現盈利的航空公司達到 20 家。這意味著還有一半以上航空公司未盈利。

「目前來看，中國航空公司全年實現盈利的挑戰還是比較大的，主要原因是目前行業已經運力供過於求，航班量持續增長，但是市場遲遲沒有恢復，從而陷入價格戰的境地。」民航業界人士林智杰指出。