〈美股盤後〉三大指數全面反彈 標普11大板塊齊漲

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2024-12-21 05:45

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美國股市周五 (20 日) 反彈收高，主要因通膨數據低於預期及聯準會 (Fed) 官員的評論，緩解了市場對利率走向的擔憂。

最新的通膨數據顯示，個人消費支出 (PCE) 物價指數在 11 月按年上升 2.4%，略低於《路透》調查經濟學家預估的 2.5%。

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數據公布後，交易員提高了對 2025 年 Fed 降息的預期，現在預測首次降息將在 3 月，並於 10 月再次降息。在此之前，交易員認為明年底前第二次降息的機率僅約 50%。

最新數據同時導致美債殖利率走低。美國 10 年期公債殖利率下降 5.4 個基點，至 4.516%。2 年期公債殖利率下降 1.1 個基點，至 4.308%。

Fed 官員的評論也提供了周五的支撐，其中一些官員承認，他們已開始將包括關稅在內的財政政策不確定性納入前景考量。

Fed 周三宣布今年第三次降息，但預測 2025 年僅有兩次 25 個基點 (1 碼) 的降息，低於 9 月時預測的四次，反映出經濟的持續穩健和黏性通膨壓力。

這引發了美股周三午盤大幅拋售，周四市場未能反彈。儘管周五全面反彈，本周三大主指仍下跌。

在此次全面反彈中，標普的 11 大板塊全部上漲，其中房地產板塊漲幅逾 2%，受到美債殖利率下滑的提振。

以羅素 2000 指數衡量的小型股也漲逾 1%，因市場認為這些股票更有可能受益於利率下降。

周五的交易日也標誌著與股票、指數和 ETF 掛鉤的期權到期失效，即所謂的「三巫日」，這可能加劇市場波動。

市場同時關注美國國會能否在最後期限前避免部分政府陷入停擺。美國眾議院共和黨領袖表示，將於周五就維持聯邦政府運作進行投票。

美股周五 (20 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 498.02 點，或 1.18%，收 42,840.26 點。

那斯達克指數上漲 199.83 點，或 1.03%，收 19,572.60 點。

S&P 500 指數上漲 63.77 點，或 1.09%，收 5,930.85 點。

費城半導體指數上漲 71.44 點，或 1.46%，收 4,964.91 點。

NYSE FANG + 指數上漲 164.28 點，或 1.25%，收 13,313.43 點。

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 1.73%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.88%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.54%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.098%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.73%。

台股 ADR 表現不一。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.27%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.91%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.95%。

企業新聞

運動品牌大廠 Nike(NKE-US) 上季財報雖超預期，但預估本季營收減幅超出預期，更暗示業績明年 5 月底前都難以顯著改善，拖累股價。執行長 Elliot Hill 坦言「轉變需要時間」，優先要務是重建與零售的合作，並確保縮減折扣和促銷活動。

OpenAI 周五宣布正在測試最新的推理 AI 模型 o3 和 o3 mini，反映出 AI 產業競爭日益激烈，Google 等競爭對手也致力於開發能處理複雜問題的更先進模型。

丹麥製藥巨頭諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US) 的實驗性減肥藥物 CagriSema 的後期試驗結果未達預期，公司股價周五一度暴跌逾 24%，終場收低 17%，至每股 85 美元。

星巴克 (Starbucks)(SBUX-US) 員工周五開始進行為期 5 天的罷工，抗議與該公司的合約談判缺乏進展。罷工計畫將從洛杉磯、芝加哥和西雅圖開始，到聖誕節前夕可能會蔓延至全美數百家店面。

經濟數據

美國 11 月 PCE 年增率報 2.4%，優於預期

美國 11 月核心 PCE 年增率報 2.8%，市場預期 2.9%

美國 11 月個人支出月增率報 0.4%，符合預期

美國 11 月個人收入月增率報 0.3%，市場預期 0.4%

華爾街分析

Ingalls & Snyder 資深投資組合策略師 Tim Ghriskey 指出，「過去幾天市場的焦點在於 Fed 宣布雖然將利率下調 25 個基點，但將開始限制未來的降息行動，這確實撼動了市場。」「潛在的政府關門是另一項重要關注點。市場從不喜歡這種情況。」

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，「PCE 作為 Fed 最青睞的通膨指標，數據優於預期，讓投資人鬆了一口氣，因為這或許意味著通膨不太可能像之前擔憂的那樣失控。」

R.J. O’Brien and Associates 董事總經理 Tom Fitzpatrick 表示，「今天讓投資人平靜了下來。」「在聖誕節和新年之前，不太可能再出現向下的催化劑，因此過去幾天的市場波動可以稍微緩和一些。」

Infrastructure Capital Advisors 執行長 Jay Hatfield 認為，「現在的情況顯而易見——就是 PCE 數據加上偏鴿派的 Fed 評論，抵消了市場對於意料之中的鷹派降息的過度反應。」

Hatfield 表示，「在這個 Fed 周期中，我們已經見過類似的情況大約 10 次了。市場總是會過度反應，不是往這邊就是往那邊。」