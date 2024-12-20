〈航運指數〉SCFI連4升 元旦後歐美運價有望進一步推高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-20 17:26

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上海航交所今 (6) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周微升 5.77 點至 2390.17 點，呈現連 4 升走勢，主要四大航線中，歐洲線運價趨整理，但美東和美西線均反彈，反映農曆年前的一波出貨潮，1 月後運價有望再衝短線高。

本周遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上月漲 148 美元至 5642 美元，漲幅 2.69%。

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美西線每 FEU 報價則是反彈 175 美元，來到 4198 美元，漲幅 4.35%。

而歐洲線運價轉下滑 17 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2946 美元，跌幅 0.57%。

地中海線運價也飆增，每 TEU 為 3733 美元，微跌 13 美元，減幅 0.35%。

貨攬業者指出，觀察到貨主農曆年前開始拉貨，歐美線艙位緊，以目前船公司的規劃來判斷，1 月 1 日後歐美運價可能會更進一步推高。