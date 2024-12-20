緯創董事會通過美印越4項海外投資 總金額逾32億元

為因應售後服務業務發展，緯創 100% 持股的美國德州子公司 SMS Infocomm Corporation(WTX)，擬於 美金 2500 萬元 (約 新台幣 8.1 億元) 之內進行建築物改良。

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越南方面則有兩項投資，首先為因應業務發展及策略規劃需要， 緯創 100% 持股的子公司 Wistron InfoComm(Vietnam)Co., Ltd(WVN) 擬於不超過越南盾 9646 億元 (約 3710 萬美元，新台幣 12.1 億元) 額度內，向金榜工業發展投資建設有限公司取得約 37.1 公頃之工業用地。