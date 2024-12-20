緯創董事會通過美印越4項海外投資 總金額逾32億元
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-20 19:39
緯創 (3231-TW) 持續擴大事業版圖，今 (20) 日董事會通過四大投資，總投資金額高達 9860 萬美元 (約新台幣 32.2 億元)，包括美國德州、印度以及越南 2 項投資案。
為因應售後服務業務發展，緯創 100% 持股的美國德州子公司 SMS Infocomm Corporation(WTX)，擬於美金 2500 萬元 (約新台幣 8.1 億元) 之內進行建築物改良。
越南方面則有兩項投資，首先為因應業務發展及策略規劃需要， 緯創 100% 持股的子公司 Wistron InfoComm(Vietnam)Co., Ltd(WVN) 擬於不超過越南盾 9646 億元 (約 3710 萬美元，新台幣 12.1 億元) 額度內，向金榜工業發展投資建設有限公司取得約 37.1 公頃之工業用地。
另外，緯創也擬在越南成立 100% 持股之子公司 Wistron Property (Vietnam) Co., Ltd. (WPVN)，設立資本金為 1650 萬美元 (約新台幣 5.39 億元)，用以興建員工宿舍。
印度部分，為因應廠房建設資金需求，本公司擬透過 SMS InfoComm (Singapore) Pte. Ltd.(WSSG) 向 ICT Service Management Solutions (India) Private Limited (WIN) 增資 2000 萬美元 (約新台幣 6.5 億元)。
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