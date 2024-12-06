飛歐美空運價漲 中菲行11月營收創2年來單月新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-06 10:34

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貨攬業者中菲行 5609-TW) 今 (6) 日公布 11 月合併營收達 28.15 億元，月增 2.48%，年增 43.62%，創 2022 年 11 月以來單月新高，反映 AI 產品出貨和電商旺季，推升空運市況高度熱絡；累計前 11 月合併營收 252.14 億元，年增 28.84%。

中菲行表示，11 月貨量年增幅達 30%，尤其 11 月中旬起快速強彈，主要是因人工智慧和智慧運算相關產品持續帶動空運需求，使飛往美國和歐洲的運價大幅上漲。

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中菲行進一步說明，11 月海運市場因川普政府威脅加徵中國產品關稅，加上美國東海岸與墨西哥灣沿岸地區可能發生第二次罷工，貨量激增，零售商預計將在 2025 年農曆年前加強回補庫存，有鑑於此，Global Port Tracker 將 2024 年全年進口量預測上調至 2530 萬 TEUs，年增 13.6%。