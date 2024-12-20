川普上任倒數1個月！日本企業正為川普關稅政策痛苦做準備 但最擔心「它」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-20 14:55

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全球知名信評機構標普最新表示，美國準總統川普宣佈對輸美產品徵收更高關稅，此舉將抑制日本企業的表現，但川普加稅可能不是日本企業唯一的擔憂，甚至不是最大的擔憂。

標普分析師 Makiko Yoshimura 稱，許多日本企業依賴對美國的出口，對日本徵收關稅將削減出口商的利潤。

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在川普全面徵收關稅的情況下，日本企業恐被迫將更高的成本轉嫁到產品價格上，不然就是透過削減其他地方的成本來消化這些成本。

Yoshimura 說：「事實證明，兩者都很難做到。儘管如此，標普仍預估到日本企業明年獲利將保持穩定，但為了維持信譽，擁有抵禦獲利惡化的金融緩衝工具，將變得愈來愈重要。」

川普承諾上任後將普徵關稅，此舉令日本出口商感到擔憂。

小松製作所執行長小川啟之說：「若其他國家為回應川普關稅也加稅，我最擔心的就是報復性關稅。我們基於自由貿易展開商業活動，但關稅戰可能會對我們造成雙重打擊，這是我擔心的事情。」

小松製作所是僅次於美國卡特彼勒 (Caterpillar) 的全球第二大建築機械製造商，很多設備都在美國生產，從美國出口的量甚至比進口還多。

由於小松製作所超過四分之一的銷售額來自北美，因此加拿大對美採取報復性關稅，也成為小川啟之最擔心的一件事。