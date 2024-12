「三巫日」創紀錄的6.6兆美元期權到期 交易員準備迎接波動

‌



期權到期日再次與標普 500 指數等基準指數的重新平衡時間相吻合,這表明大量投資者將積極圍繞這些部位進行交易,單日交易量通常位列年度最高水準之列。在下周一開盤前,Apollo Global Management Inc. 和 Workday Inc. 將取代 Qorvo Inc. 和 Amentum Holdings Inc. 在標普 500 指數中的排名。