「三巫日」創紀錄的6.6兆美元期權到期 交易員準備迎接波動

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-20 15:50

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本周五 (20 日) 將迎來美股市場「三巫日」，這個歷史上經常引發市場波動的日子，將成為年底市場平靜前的最後一道障礙。

本季的「三巫日」將有價值約 6.5 兆美元的與個股、指數和 ETF 掛鉤的期權到期失效。根據衍生性商品分析公司 Asym 500 的估計，這是今年最大規模的期權到期日，也是歷史上規模最大的期權到期日之一。

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Asym 500 的 Rocky Fishman 表示，基於 6.6 兆美元的數字，以名義價值計算，周五的季度到期將是有史以來最大的一次。不過，他補充說，去年 12 月到期的選擇權名義價值，實際上相對於所有美國上市股票的總價值更大。當時，美國市場總市值為 48 兆美元。如今，這一數字已攀升至 62 兆美元。

本季的期權到期日正值市場重新安排部位的關鍵時刻。聯準會周三決定連續第三次會議降低借貸成本，同時暗示央行準備放慢降息。儘管華爾街人士有時會誇大風險，但股票交易量通常會在選擇到期日激增。期權到期日因合約消失而導致價格突然波動，交易員會展期其現有部位或建立新部位而聞名。

Kochuba 說：「我們懷疑交易員將在周四和周五賣出他們的一些 12 月到期日看跌期權，這就是市場略微更加穩定的原因」， 「這些到期日部位的移除可能會在年底再次釋放波動性。」

期權到期日再次與標普 500 指數等基準指數的重新平衡時間相吻合，這表明大量投資者將積極圍繞這些部位進行交易，單日交易量通常位列年度最高水準之列。在下周一開盤前，Apollo Global Management Inc. 和 Workday Inc. 將取代 Qorvo Inc. 和 Amentum Holdings Inc. 在標普 500 指數中的排名。

儘管期權到期日仍然是一個備受關注的事件，但近來短期期權的興起，讓交易員能夠以更精細的方式對沖風險， 使他們不再依賴每月第三個周五到期的合約，從而降低了三巫日的戲劇性。

Susquehanna International Group 衍生性商品策略共同主管 Chris Murphy 表示：「如今，每個特定到期日的影響都較小，因為由於每日期權的出現，到期日非常多。」「此外，由於標準普爾指數自大選以來一直在上漲，因此大部分未平倉合約都是價外的，沒有影響力。」

儘管標普 500 指數在 2024 年創下 57 次新高，但周三它結束了連續 21 個交易日跌幅不超過 1% 的紀錄，這推動芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX) 升至 8 月初以來最高，當時正值日元套利交易平倉，重擊了全球股市。