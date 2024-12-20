瑞銀：Palantir有巨大潛力 但目前估值過高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-20 13:30

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瑞銀 (UBS) 最近開始對 Palantir Technologies (PLTR-US) 進行股票研究，給予「中立」評級和 80 美元的目標價，理由是基本面強勁，但估值構成挑戰。

瑞銀指出，Palantir 目前的交易價格是 2025 年預估收入的 49 倍和自由現金流 (FCF) 的 124 倍，儘管該股在人工智慧數據領域具有巨大潛力，但因為高估值，很難建議立即買入。

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瑞銀分析師指出，Palantir 的估值水準，即使在 AI 數據整合等變革性科技轉變中也過高，他們建議投資者保持耐心，等待更好的切入點。

儘管估值存在疑慮，瑞銀 仍然看好 Palantir 的長期增長前景。他們將 Palantir 描述為「AI 數據領域的關鍵贏家」，並預計該公司在 2025 年和 2026 年的營收將分別增長 28% 和 25%，高於市場普遍預期。

這種樂觀情緒源於 17 位 Palantir 大型客戶的積極反饋，這些客戶讚賞 Foundry 和 AIP 平台的價值，尤其是在供應鏈優化方面。此外，「DIY AI」趨勢也支持 Palantir 的能力，使其有可能將用例擴展到當前重點之外。