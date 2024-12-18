英國通膨升至8個月高點 央行料維持利率不變

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-18 19:10

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英國 11 月份的通貨膨脹率升至 8 個月高點，達到 2.6%，高於 10 月份的 2.3%，也增加了人們對經濟進入「停滯性通膨」的擔憂，即經濟增長乏力，但物價持續上漲。

這一增長主要由機動燃料和服裝價格上漲所推動，服務業通膨率也居高不下，達到 5%，高於英國央行預期的 4.9%。商品價格也自 3 月份以來首次轉為正增長，達到 0.4%。

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通貨膨脹率的上升對英國首相斯塔默 (Keir Starmer) 來說是一個重大挑戰。他的工黨政府承諾提高生活水準，並以 G7 中最快的速度擴大經濟，但國內生產總值卻連續兩個月出現萎縮。

市場預計英國央行在周四的年終會議上不會降息。 預計 2025 年只會降息兩次，低於本周初的三次。 英鎊小幅走低，匯率在 1.269 美元附近波動。

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席英國經濟學家 Paul Dales 表示：「英格蘭銀行幾乎不可能在明天再次降息，提前送出聖誕禮物。」

他補充稱，本周的數據包括一年多以來薪資成長的首次加速，「意味著央行在一段時間內仍無法減少對通膨的擔憂，」

富達國際投資總監 Tom Stevenson 表示，通貨膨脹率上升加上經濟增長停滯，表明英國經濟正努力擺脫停滯性通貨膨脹的困境。

英國央行預計，到明年第三季，通貨膨脹率將接近 3%。 政府數百億英鎊的額外支出，將加劇通貨膨脹效應。英國央行的調查顯示，英國家戶也預計未來一年通貨膨脹率將升至 3%，這是自 2023 年以來的首次預期上升。

為應對生活成本危機，政府在 10 月份的預算中提高了最低工資，並凍結了燃油稅。然而，預算案還包括超過 400 億英鎊 (508 億美元) 的增稅措施，企業界表示，這些措施將會抑制薪資和投資。