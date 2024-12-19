〈日股收盤〉跟著美股軟腳 日經連五黑，金融股逆勢漲

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-19 15:32

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日本股市週四 (19 日) 跟隨美股走跌，盤中一度挫逾 700 點，隨後因日本央行宣布利率維持不變，日元應聲貶破 155 關鍵價位，支撐日股收斂跌幅，日經 225 指數(NKY) 終場下跌 268.13 點或 0.69%，報 38,813.58 點，失守 3.9 萬點關卡。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 6.04 點或 0.22%，報 2,713.83 點。

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日本央行週四決定利率按兵不動，主要因為對全球經濟成長前景跟日本薪資驅動的通膨能否持續有所疑慮，日元兌美元也在最新利率決議出爐後應聲貶破 155 日元大關，為 11 月以來首見。

金融股一片喜色，三井住友金融上漲 2.32%，瑞穗金融上漲 2.06%，三菱日聯金融揚升 1.21%。

焦點股部分，合併題材持續發酵，日產汽車繼昨日大漲 24%，今日再揚升 6.51%；本田則走跌 1.97%，三菱汽車下跌 3.74%，同業豐田也下跌 0.092%。