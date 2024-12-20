〈日股收盤〉半導體、金融股壓盤 日經連六黑

日本股市週五 (20 日) 開高，日經 225 指數( NKY ) 一度收復 3.9 萬點大關，但半導體、金融股賣壓沉重，拖累指數翻黑，終場下跌 111 點或 0.29%，報 38701 點，連續第六個交易日收跌；周線則翻黑近 2%。

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由於日本央行總裁暗示升息時機可能會比預期時間更長，導致日元跌至 5 個月低點，引發日本當局加重對外匯市場投機的警告力度。