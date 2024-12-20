〈日股收盤〉半導體、金融股壓盤 日經連六黑
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-20 15:27
日本股市週五 (20 日) 開高，日經 225 指數(NKY) 一度收復 3.9 萬點大關，但半導體、金融股賣壓沉重，拖累指數翻黑，終場下跌 111 點或 0.29%，報 38701 點，連續第六個交易日收跌；周線則翻黑近 2%。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 11.84 點或 0.44%，報 2,701.99 點。
由於日本央行總裁暗示升息時機可能會比預期時間更長，導致日元跌至 5 個月低點，引發日本當局加重對外匯市場投機的警告力度。
日本財務大臣加藤勝信周五表示，「我們對於最近匯率走勢深表關切，其中包括由投機者推動的匯率波動，如果外匯市場出現過度波動，將採取適當行動。」
日元疲軟，帶動出口類股相對強勢，豐田彈升 1.74%，本田上漲 0.78%，日產下跌 0.4%。
金融股拉回壓盤，三菱日聯金融重挫 3.35%，三井住友金融下跌 2.48%，瑞穗金融下跌 2.36%。
半導體類股也不振，東京威力科創下跌 0.64%、愛德萬測試下跌 0.93%、DISCO 下挫 2.3%。
- 2025這樣投資AI最穩健!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 日本央行本月不升息 日元貶破155關鍵價位
- 川普上任倒數1個月！日本企業正為川普關稅政策痛苦做準備 但最擔心「它」
- 〈日股收盤〉跟著美股軟腳 日經連五黑，金融股逆勢漲
- 〈日股收盤〉日經連四黑，日產「抓到浮木」飆漲停
下一篇