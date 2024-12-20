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〈日股收盤〉半導體、金融股壓盤 日經連六黑

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-20 15:27

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〈日股收盤〉半導體、金融股壓盤 日經連六黑。(圖:shutterstock)

日本股市週五 (20 日) 開高，日經 225 指數(NKY) 一度收復 3.9 萬點大關，但半導體、金融股賣壓沉重，拖累指數翻黑，終場下跌 111 點或 0.29%，報 38701 點，連續第六個交易日收跌；周線則翻黑近 2%。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 11.84 點或 0.44%，報 2,701.99 點。


由於日本央行總裁暗示升息時機可能會比預期時間更長，導致日元跌至 5 個月低點，引發日本當局加重對外匯市場投機的警告力度。

日本財務大臣加藤勝信周五表示，「我們對於最近匯率走勢深表關切，其中包括由投機者推動的匯率波動，如果外匯市場出現過度波動，將採取適當行動。」

日元疲軟，帶動出口類股相對強勢，豐田彈升 1.74%，本田上漲 0.78%，日產下跌 0.4%。

金融股拉回壓盤，三菱日聯金融重挫 3.35%，三井住友金融下跌 2.48%，瑞穗金融下跌 2.36%。

半導體類股也不振，東京威力科創下跌 0.64%、愛德萬測試下跌 0.93%、DISCO 下挫 2.3%。

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