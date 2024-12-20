〈財報〉生成式AI服務需求強勁 埃森哲上季營收超預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-20 02:30

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IT 服務供應商埃森哲 (Accenture) 周四 (19 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第一季 (截至 11/30) 財報，受惠其幫助客戶採用人工智慧 (AI) 工具的服務需求不斷成長，該季營收、獲利雙雙打敗華爾街分析師預期，同時也上調全年財測。消息激勵埃森哲盤前股價飆漲逾 5%，強勁態勢延續到盤中漲逾 6%。

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展望未來，埃森哲將 2025 會計年度營收從先前預測的成長 3%-6% 上調至 4%-7%，不過中間值低於 LSEG 分析師預估的 5.63%。另外該公司預估本季 (第二季) 營收介在 162 億至 168 億美元之間，中間值低於分析師平均預估的 166.3 億美元。

企業正在強調擴大 AI 專案的規模，將核心業務和資料安全數位化，以促進成長和削減成本，埃森哲等公司正在從中受益。

埃森哲在財報發布後的電話會議上表示，該公司正在利用生成式人工智慧 (Generative AI) 在各產業幫助客戶優化運營，從製造業的預測性維護到廣告業務的自動化工作流程。

由於該服務的專案增加，埃森哲 GenAI 業務在上季拿下 12 億美元的新訂單，以及約 5 億美元的營收。值得注意的是，作為衡量未來營收的關鍵指標，該公司第一季新訂單量從去年同期的 184 億美元增至 187 億美元。

這家 IT 服務供應商表示，已將數據和 AI 員工人數擴編到 6.9 萬人，計劃到 2026 會達到 8 萬人。此舉透露其服務需求不斷成長。