Booking財務長：通膨影響仍在抑制美國民眾旅遊需求

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-17 20:01

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知名旅遊預訂平台 Booking.com 母公司 Booking Holdings(BKNG-US) 財務長 Ewout Steenbergen 周二 (17 日) 受訪時表示，通膨的影響仍在抑制美國旅遊需求，對價格敏感的消費者在計劃度假的觀望時間更長了。

Steenbergen 說：「最近我們在美國並沒有看到太多關於預訂窗口的變化。」預訂窗口是衡量消費者提前預訂旅行時間的代理指標，更短的預訂窗口意味著消費者推遲度假的時間更長。

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同時，歐洲的遊客預訂得更早，例如規劃二月的滑雪之旅和復活節之旅。他上周告訴投資人，來自歐洲的穩定需求促進該公司營運前景改善。

這位高層的言論凸顯出，在新冠疫情後最初的旅遊熱潮之後，旅遊業的成長正在放緩。作為市值最大的線上旅遊公司，Booking 也經常成為同行的領頭羊。 Steenbergen 表示，儘管最近的單季財報顯示，營運成長放緩並不像一些投資人擔心的那麼嚴重，但美國的需求仍低於 Booking 營運的其他地區。

他表示，這是由於美國市場出現「分化」，豪華旅遊需求依然強勁，而低收入群體則感受到來自通膨的更大壓力。 Booking 的一些美國消費者選擇了較低評級的飯店或縮短行程。

即便如此，Steenbergen 預料美國的這種趨勢最終會改善，因為消費者仍然優先考慮周末旅行，而不是新衣服等其他可自由支配的項目。

他在談到美國市場時表示：「我們預估，在某個時候，市場將開始正常化，並變得更加強勁，尤其是在通膨的影響在經濟中發揮作用之後。」

成本削減計畫

在內部，Booking 也在考慮疫情後一段時間的成長所帶來的變化，在此期間，該公司建立新的服務，如機票預訂、租車和旅遊活動平台。

Steenbergen 說，這導致固定營運費用，如人員、行政和技術成本的成長速度快於收入。該公司上個月宣布一項削減成本的計畫，以「簡化組織」。該計畫將包括裁員，減少房地產以及各種內部流程和系統的現代化。該公司本月在提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件中表示，這些措施將有助於削減約 4 億至 4.5 億美元的年度支出。

該公司最近裁撤約 60 名員工，其中包括芝加哥 Rocket Travel 的技術支援和行銷職位。 Rocket Travel 是其亞洲旅遊品牌 Agoda 的 B2B 子公司。

Steenbergen 表示，公司決定將營運和技術的支援職位轉移到亞洲，更靠近 Agoda 在曼谷和新加坡的辦公室，同時將面向客戶的職位留在美國。他說，裁員可能在未來 2 到 3 年繼續，由於勞動法的原因，歐洲的變化速度比其他地區慢。

Booking 打算將節省下來的成本重新投入到成長計畫中，例如針對旅客的活動、新的地理市場，以及將生成式人工智慧 (AI) 整合到客戶服務營運和其他產品中。