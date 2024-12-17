福斯汽車與工會仍遠未達成協議 談判陷入僵局

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-17 20:29

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外媒周二 (17 日) 援引知情人士消息報導，福斯汽車 (Volkswagen AG) 高層和勞工領袖仍遠未達成協議，雙方就擬議中的裁員和關閉工廠進行第二天談判。

知情人士透露，福斯汽車品牌負責人謝弗 (Thomas Schäfer) 和人資總監基利安 (Gunnar Kilian) 這兩位昨日參加在漢諾威談判的高層，將向集團管理委員會報告達成勞資協議的機會渺茫。另外這兩位高層還說，周二的談判預料會持續到深夜。

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報導指出，如果直到周三 (18 日) 早上勞資協議仍未取得足夠進展，德國金屬工業工會 (IG Metall) 董事會準備在本周末舉行投票，替福斯汽車各廠明年 1 月舉行 24 小時罷工鋪平道路。

據了解，本月已有數萬名福斯汽車員工兩度暫時罷工抗議，反對福斯高層的撙節措施，目前雙方都希望能在聖誕節前達成協議。

知情人士說，談判的複雜性讓這個時間表顯得太樂觀了。福斯品牌的重組計畫將薪資談判和該集團的定期五年規畫相結合，其中涉及向汽車製造商的工廠網路分配車型生產任務。

在集團執行長 (Oliver Blume) 的領導下，福斯汽車正尋求填補品牌及相關部門 170 億歐元儲蓄計畫中的 40 億歐元 (42 億美元) 缺口。這家汽車製造商正在艱難應對歐洲電動車需求的下降，以及來自以比亞迪 (01211-HK) 為首的中國本土汽車製造商日益激烈的競爭。