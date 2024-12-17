台塑LED燈更換計畫年省電1850萬元 已助274家社福機構提升照明

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-17 11:31

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台塑企業暨王詹樣公益信託今（17）日表示，「社福機構照明環境改善計畫」自 2014 年啟動以來，已協助 274 家社福機構更換 43,086 盞 LED 燈具，每年可節電 559.9 萬度，為機構節省電費 1,850 萬元。

社福機構照明環境改善計畫今年已協助 15 家機構更換 5,388 盞 LED 燈具，以每天使用 8 小時計算，年度用電量從改善前的 100 萬度降至 30.3 萬度，節電效率達 69.7%。碳排放量也從改善前的 494.39 噸減少至 150.01 噸，減碳效益相當於 0.89 座大安森林公園一年的吸碳量。

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累計 11 年來，社福機構照明環境改善計畫每年減少碳排放量達 2,771 公噸，等同 7.16 座大安森林公園的年度吸碳量，透過南亞光電公司協助安裝新型 LED 省電燈具，已為超過 22,000 人次的兒童、長者及身心障礙者改善生活環境。

王詹樣公益信託表示，該計畫除提供高效節能燈具外，施工單位也會同步檢查天花板是否有輕鋼架脫落及線路老化等安全隱憂，以確保機構使用安全。

此外，王詹樣公益信託也投入其他社會公益項目，包括受暴家庭經濟協助、兒少機構獎助學金、罕見疾病病友照護計畫及體育贊助計畫等。自 2006 年起，該信託更與多所監獄合作推動毒品戒治計畫，投入超過 1.7 億元，協助超過 4,700 位學員結訓，其中 2,447 位考取技職證照，使兩年內毒品回監率從 60-80% 降至約 10%。