塑化業面臨中國擴產景氣低迷 台塑、台聚轉向高價值醫材突圍
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-01 09:10
全球石化產業面臨中國大舉擴產、需求不振的雙重夾擊，台灣塑化大廠紛紛加速高值化轉型，台塑 (1301-TW) 集團與台聚 (1304-TW) 集團積極布局醫材和特用材料市場，尋求產業突圍。
市場資料指出，中國石化產能占全球比重從 2015 年的 12% 大幅攀升至 2023 年的 25%，其中乙烯產能已居全球第一，預計 2025 年將達 7,000 萬噸；全球乙烯產能更將從 2018 年的 1.8 億噸，擴增至 2028 年的 2.8 億噸，屆時全球乙烯廠稼動率恐跌破八成。
面對供需失衡，台塑集團展開多元轉型，台塑化與美商科騰合資的 HSBC 廠，投入點滴袋、鹽水袋等醫療級產品開發；南亞與普瑞博合作的樹林血袋廠將於今年第四季投產，待明年取得歐美認證後將拓展外銷市場。
台聚則攜手陶氏化學推出高 UVC 穿透的食品接觸級、醫療級塑料 ViviOn CBC，具備低比重、與聚烯烴高相容性特性，有助減塑替代且可進入回收系統，目前積極布局 CBC 在淨水除菌領域的應用，並已取得台灣、歐盟、美國等專利，正與國際品牌商及通路商洽談合作，預計將 CBC 應用擴展至公共場所、醫療院所等多元領域。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 10月總營收1106億元 月減6.9% 僅南亞年月雙增
- 因應成本上揚 積極布局塗覆級EVA、半導體包裝
- 積極布局印度、東南亞市場 估明年營運力道持平
- Q3認列古雷石化損失致虧損 拚差異化提升EVA產品占比至20%
下一篇