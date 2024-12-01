塑化業面臨中國擴產景氣低迷 台塑、台聚轉向高價值醫材突圍

市場資料指出，中國石化產能占全球比重從 2015 年的 12% 大幅攀升至 2023 年的 25%，其中乙烯產能已居全球第一，預計 2025 年將達 7,000 萬噸；全球乙烯產能更將從 2018 年的 1.8 億噸，擴增至 2028 年的 2.8 億噸，屆時全球乙烯廠稼動率恐跌破八成。

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台聚則攜手陶氏化學推出高 UVC 穿透的食品接觸級、醫療級塑料 ViviOn CBC，具備低比重、與聚烯烴高相容性特性，有助減塑替代且可進入回收系統，目前積極布局 CBC 在淨水除菌領域的應用，並已取得台灣、歐盟、美國等專利，正與國際品牌商及通路商洽談合作，預計將 CBC 應用擴展至公共場所、醫療院所等多元領域。