兆豐金ESG表現獲國際認證  3 度獲選納入DJSI雙指數成分股

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-17 11:34

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兆豐金控（2886-TW）ESG 表現獲得認可，在全球數千家企業中脫穎而出，三度獲選納入全球永續評比權威－2024 道瓊永續指數 (DJSI)「新興市場指數 (Emerging Markets Indices)」及「世界指數 (World Indices)」成分股。

道瓊永續指數 (DJSI) 為美國標準普爾道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 與瑞士永續集團 (RobecoSAM) 於 1999 年共同推出的首個企業永續投資評比指標，每年從全球數千家企業中，以企業永續評鑑法 (Corporate Sustainability Assessment, CSA) 篩選環境 (Environmental)、社會 (Social)、治理與經濟 (Governance & Economic) 三大面向表現最佳的前 10% 企業編製成分股，除為國際間最具公信力之 ESG 評估工具，亦為全球投資人投資評價之重要參考指標。

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在所有題組項目中，兆豐金控在透明報導、人權議題項目皆獲得滿分，躋身國際永續企業領導地位。

近年來隨著 ESG 議題的蓬勃發展，兆豐金控於 112 年 9 月成立永續策略部，並於今 (113) 年 7 月新增獨立董事參與委員會運作，董事長董瑞斌表示，兆豐金融集團耕耘 ESG 多年，除持續透過導入各項 ISO 管理系統及永續相關標準、遵循國際規範及倡議、學習標竿企業案例外，今 (113) 年 6 月正式通過 SBTi 目標審查，最新發布之「氣候暨自然環境報告書」，首度結合氣候相關財務揭露 (TCFD)、自然相關財務揭露 (TNFD) 及國際財務報導準則第 S2 號氣候相關揭露 (IFRS S2) 框架，並獲得台灣檢驗科技 (SGS) 最高等級「TCFD 績效評核 - 標竿者」認證。

兆豐金融集團今年除再度獲選納入 DJSI 成分股最高榮譽，還榮獲國內多項永續評比肯定，包括天下雜誌「天下永續公民獎」、TCSA 台灣企業永續獎「永續單項績效獎－氣候領袖獎」、「永續報告類－白金獎」及「綜合績效獎－台灣永續 100 大典範企業」、環境部「國家企業環保獎－銅級獎」等，ESG 表現備受肯定。