〈焦點股〉台塑四寶抄底再等等？台塑跌破40元大關 台化3字頭拉警報
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-12 11:17
台塑四寶近期股價持續走空，紛紛破底下探，今 (12) 日台塑 (1301-TW) 跌破 4 字頭，最低來到 39.25 元，台化 (1326-TW) 則到 31.9 元，大打 3 字頭保衛戰。台塑四寶雖然 11 月營收中止連續三個月下滑，合計達 1186.1 億元、月增 7.2％，但市場信心仍顯疲弱。
法人指出，由於印度 PVC BIS 認證延後至今年 12 月實施，加上中國大陸庫存過高，影響亞洲外銷報價自 9 月起大幅走弱，預料在認證落實前，PVC 供需仍持續寬鬆，第 3 季中國大量低價傾銷，導致印度進口量大幅增加，第 4 季優先消化庫存，使得 PVC 旺季不旺。
統計至 11 日止，8 大官股券商 5 個交易日以來，總計調節台塑四寶約 1.7 萬張，其中以台塑 6482 張最多，台塑化 3549 張次之，台化與南亞則分別為 2728 張、2076 張，官股為主要賣壓來源。
以台塑四寶 11 月個別營運表現來看，台塑 11 月營收 181.46 億元，月增 15.30％、年增 10.61％，主要受惠於液鹼客戶船期安排，以及康芮颱風影響所致的訂單遞延。南亞 11 月營收 219.65 億元，月減 3.48％、年增 4.92％，受美國感恩假期及瓶用酯粒淡季影響。
台化 11 月營收 272.54 億元，月增 1.96％，年減 5.16％，營收小幅增長來自 ARO-3 廠定檢結束及 PP 拓展外銷。台塑化 11 月營收 512.44 億元，月增 12.75％，年減 7.87％，主因煉油事業營收月增 24.9％，預計受惠於煉油利差回升和庫存損失回沖，短期營運表現可望改善。
展望明年，受川普強勢美元政策影響，油價恐將進一步承壓，雖然 OPEC + 延長自願減產至明年第 1 季底，但隨著中國大陸大量增產，乙烯價格承壓，加上大陸房市需求仍未好轉，市場預估 2025 年油品需求成長 19 萬桶，但多為乙烷等石化原料，對原油價格支撐有限。
石化產業目前面臨產能過剩、貿易壁壘及永續轉型等三大結構性挑戰，面對明年第 1 季，台塑日前表示，預期美國總統當選人川普上任前的關稅政策可能促使美國通路商提前採購，加上農曆春節後的季節性需求，可望帶動買氣回溫。
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