鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lennox International IncLII-US的目標價調升至655元，幅度約3.97%
鉅亨網新聞中心 2024-12-12 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Lennox International Inc(LII-US)提出目標價估值：中位數由630元上修至655元，調升幅度3.97%。其中最高估值733元，最低估值475元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Lennox International Inc評價：積極樂觀6位、保持中立9位、保守悲觀5位。
Lennox International Inc今(12日)收盤價為657.48元。近5日股價下跌3.97%，標普指數下跌0.04%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lennox International Inc(LII-US)EPS預估上修至20.9元，預估目標價為622.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Asset Management Ltd - Class ABAM-US的目標價調升至57.5元，幅度約4.55%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索WBD-US的目標價調升至11.5元，幅度約4.55%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Apollo Global Management Inc - Class A (New)APO-US的目標價調升至176元，幅度約3.53%
上一篇
下一篇