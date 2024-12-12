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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lennox International IncLII-US的目標價調升至655元，幅度約3.97%

鉅亨網新聞中心 2024-12-12 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Lennox International Inc(LII-US)提出目標價估值：中位數由630元上修至655元，調升幅度3.97%。其中最高估值733元，最低估值475元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Lennox International Inc評價：積極樂觀6位、保持中立9位、保守悲觀5位。

Lennox International Inc今(12日)收盤價為657.48元。近5日股價下跌3.97%，標普指數下跌0.04%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LII市場預估目標價

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Lennox International Inc655.04-0.37%

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