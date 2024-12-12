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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估上修至16.36元，預估目標價為247.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-12 20:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2024年EPS預估：中位數由15.28元上修至16.36元，其中最高估值17.32元，最低估值9.89元，預估目標價為247.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值17.32(17.32)8.519.4436.86
最低值9.89(9.89)5.198.0510.16
平均值14.77(14.67)6.6813.1822.88
中位數16.36(15.28)6.412.9822.24

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值21.55億26.22億35.29億35.64億
最低值18.01億20.24億24.51億28.67億
平均值19.74億22.71億28.28億32.16億
中位數19.68億22.79億26.96億32.16億

歷史獲利表現

項目2022年2023年
EPS-1,925.9210.38
營業收入8.74億14.35億

詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTLN

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