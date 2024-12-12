鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估上修至16.36元，預估目標價為247.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-12 20:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2024年EPS預估：中位數由15.28元上修至16.36元，其中最高估值17.32元，最低估值9.89元，預估目標價為247.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.32(17.32)
|8.5
|19.44
|36.86
|最低值
|9.89(9.89)
|5.19
|8.05
|10.16
|平均值
|14.77(14.67)
|6.68
|13.18
|22.88
|中位數
|16.36(15.28)
|6.4
|12.98
|22.24
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.55億
|26.22億
|35.29億
|35.64億
|最低值
|18.01億
|20.24億
|24.51億
|28.67億
|平均值
|19.74億
|22.71億
|28.28億
|32.16億
|中位數
|19.68億
|22.79億
|26.96億
|32.16億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|EPS
|-1,925.92
|10.38
|營業收入
|8.74億
|14.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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