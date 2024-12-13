鉅亨速報 - Factset 最新調查：Global E Online LtdGLBE-US的目標價調升至59元，幅度約3.51%
鉅亨網新聞中心 2024-12-13 02:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Global E Online Ltd(GLBE-US)提出目標價估值：中位數由57元上修至59元，調升幅度3.51%。其中最高估值67元，最低估值37元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Global E Online Ltd評價：積極樂觀12位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Global E Online Ltd今(13日)收盤價為55.87元。近5日股價上漲3.51%，標普指數下跌0.04%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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