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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lennox International Inc(LII-US)EPS預估上修至20.9元，預估目標價為622.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-24 14:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Lennox International Inc(LII-US)做出2024年EPS預估：中位數由20.54元上修至20.9元，其中最高估值21.25元，最低估值19.97元，預估目標價為622.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值21.25(21.32)24.7628.11
最低值19.97(19.9)2122.9
平均值20.81(20.47)23.1825.77
中位數20.9(20.54)23.3125.75

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值52.59億57.76億62.58億
最低值50.61億52.22億54.83億
平均值51.80億55.48億58.96億
中位數52.04億55.74億59.00億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS10.389.2412.3913.8816.54
營業收入38.07億36.34億41.94億47.18億49.82億

詳細資訊請看美股內頁：
Lennox International Inc(LII-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLII

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