鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lennox International Inc(LII-US)EPS預估上修至20.9元，預估目標價為622.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-24 14:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Lennox International Inc(LII-US)做出2024年EPS預估：中位數由20.54元上修至20.9元，其中最高估值21.25元，最低估值19.97元，預估目標價為622.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|21.25(21.32)
|24.76
|28.11
|最低值
|19.97(19.9)
|21
|22.9
|平均值
|20.81(20.47)
|23.18
|25.77
|中位數
|20.9(20.54)
|23.31
|25.75
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|52.59億
|57.76億
|62.58億
|最低值
|50.61億
|52.22億
|54.83億
|平均值
|51.80億
|55.48億
|58.96億
|中位數
|52.04億
|55.74億
|59.00億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|10.38
|9.24
|12.39
|13.88
|16.54
|營業收入
|38.07億
|36.34億
|41.94億
|47.18億
|49.82億
詳細資訊請看美股內頁：
Lennox International Inc(LII-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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